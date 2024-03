São Paulo x Palmeiras, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h30

Tem São Paulo x Palmeiras, neste domingo (3/3), pelo Paulistão. E este Choque-Rei no MorumBIS, às 20h (de Brasília) promete muito. O Tricolor recentemente ganhou a Supercopa do Brasil diante do Verdão, que, claro, quer forra. E, de quebra, complicar a situação são-paulina. Afinal, o time de Carpini, líder do Grupo D com 18 pontos, ainda não está classificado para as quartas. Já o Palmeiras lidera o Grupo B com 24 pontos e garantido nas quartas. Caso vença,o Palmeiras se mantém como o primeiro colocado geral.

Afinal, é jogo para não se perder. Dessa foirma, a Voz do Esporte preparou uma cobertura de primeira, que começa com um esquenta às 18h30 (de Brasília). Nela, você encontra tudo o que precisa saber sobre o Choque-Rei e o mundo da bola. Tudo sob o comando de Cesar Tavaeres, que também está com a narração.