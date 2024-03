Botafogo vai poupar titulares contra Fluminense

O Botafogo deve enfrentar o Fluminense neste domingo (3/3), no Maracanã, com um time formado por reservas. Afinal, o acionista da SAF do Glorioso, John Textor, confirmou que o clube vai poupar titulares nessa rodada do Campeonato Carioca, mesmo com o time precisando vencer para ir às semifinais.

“Estou animado para ver novos rostos”, disse Textor.

O empresário declarou que o objetivo é deixar os titulares descansando e se preparando para o jogo de quarta-feira pela ida da terceira fase classificatória da Libertadores. Ou seja, a partida contra o Bragantino pela competição da América.

“A prioridade é a Libertadores”, afirmou.

Segundo o ge, a provável escalação de Botafogo será: Gatito Fernández; Mateo Ponte, Lucas Halter, Bastos (Alexander Barboza) e Marçal; Gregore, Kauê e Diego Hernández; Júnior Santos (Emerson Urso), Janderson e Savarino.

Botafogo precisa vencer Flu para ir à semifinal

Neste jogo de hoje contra o Fluminense, o Botafogo, que está em 5º lugar, com 17 pontos, precisa vencer para entrar na semifinal. Além disso, tem ainda que torcer por um tropeço do Vasco. Afinal, o Cruz-Maltino é o 4º colocado, com 19 pontos, e enfrentará a Portuguesa neste domingo, às 18h10, em São Januário.

Caso o Botafogo não avance à semifinal, terá que se contentar em disputar a Taça Rio, que é uma mera repescagem envolvendo as equipes que terminarem do quinto ao oitavo lugares. Assim, esses quatro times lutam por uma vaga na Copa do Brasil 2025.

Expectativa por novo jogo da Libertadores após goleada

Pela Libertadores – que é a prioridade, segundo Textor – o Botafogo vai jogar contra o Red Bull no Estádio Nilton Santos, no dia 6/3, às 21h30. A partida será válida pela terceira rodada da competição. Já o jogo da volta será no dia 13/3 na casa do adversário, o estádio Nabi Abi Chedid, o Nabizão, também às 21h30.

Na segunda rodada, o Botafogo empatou em 1 a 1 o primeiro jogo contra o Aurora, no dia 21/2, no estádio Félix Capriles, em Cochabamba. Em seguida, levou a torcida ao êxtase com uma goleada de 6 a 0 sobre os bolivianos dentro do Nilton Santos.

Na partida, Tiquinho e Júnior Soares foram espetaculares. Relembre aqui a atuação do time contra a equipe da Bolívia.

