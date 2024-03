Leverkusen vence mais uma. O título alemão é logo ali!

O Bayer Leverkusen deu mais um grande passo rumo ao seu primeiro título do Campeonato Alemão. Neste domingo (3/3), pela 24ª rodada da Bundesliga, venceu o Colônia, fora de casa, por 2 a 0. Os gols foram de Fripomg e Grimaldo, um em cada tempo. Foi uma festa para os mais de cinco mil torcedores que foram ao Rhein Stadium, em Colônia (que fica muito perto, apenas 20km) e calou os torcedores do time da casa (no estádoio cabem 50 mil).

Com mais este triunfo, o Leverkusen, ainda invicto (e ampliando o seu recorde na história do futebol alemão) vai aos 64 pontos. Abre dez de frente para o Bayern e está com o título inédito praticamente encaminhado. O Colônia também está encaminhando o seu destino. Mas em relação ao rebaixamento. Afinal, com apenas 17 pontos, é quem abre o Z3. Está oito atrás do primeiro fora, o Bochum.

Leverkusen é só alegria

O jogo sempre esteve sob o controle do Leverkusen. Principalmente depois da expulsão de Thielmann, logo aos 14 minutos. Com isso, o time da casa, muito inferior tecnicamente tentou se fechar, apostando em contra-ataques. Mas acabou levando o primeiro gol, aos 37. Após longa troca de passes pela esquerda. A bola foi cruzada e Fripomg mandou para a rede.

No segundo tempo, após nova jogada do Levekusen pelo flanco, Grimaldo concluiu passe de Adli para fazer 2 a 0, aos 28 minutos. Com o triunfo garantido, pois o Colônia nada fazia no ataque, o Leverkusen deixou o tempo passar. Assim, o Rubro-Negro, que jogou de azul, celebrou mais uma vitória. Dessa forma, deu um passo a mais para o titulo inédito. E, enfim, o fim da zoação de que o Leverkusen é o Never (nunca) Kursen, quando o assunto é titulo, pois nunca ganha.

Jogos da 24ª rodada do Campeonato Alemão

Sexta-feira (1/3)

Freiburg 2×2 Bayern de Munique

Sábado (2/3)

Mainz 1×1 Borussia Monchengladbach

Heidenheim 1×2 Eintracht Frankfurt

Union Berlin 0x2 Borussia Dortmund

Darmstadt 0x6 Augsburg

Bochum 1×4 RB Leipzig

Wolfsburg 2×3 Stuttgart

Domingo (3/3)

Colônia 0x2 Leverkusen

Hoffenheim x Werder Bremen – 13h30

