Atlético bate Betis e segue no G4 do Campeonato Espanhol

Com gols de Rui Silva, contra, e de Morata, o Atlético de Madrid venceu o Betis, em casa, no Metropolitano, neste domingo (3/3), por 2 a 1. O jogo valeu pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol e manteve o Atlético de Madrid no G4 (zona de Champions). Afinal, o time foi aos 55 pontos e não pode mais ver o Bilbao (49 pontos e que joga na rodada com o Barcelona) encostar nesta briga particular. O Betis parou nos 42 pontos e praticamente vê sua chance de chegar no Top4 acabar. O português William Carvalho fez o gol do time visitante.

Atlético manda no primeiro tempo

O jogo teve dois tempos distintos. Assim, o Atlético, sem Griezmann, foi muito superior no primeiro tempo. Entretanto, o Betis mandou na etapa final. Nos primeiros 45 minutos, o time da casa saiu na frente quando a zaga tentou cortar um cruzamento e mandou em cima do goleiro Rui Silva. O arqueiro tentou evitar o gol, mas não conseguiu. Dessa maneira, o juiz deu gol contra do goleiro.

Os Colchoneros sobravam e quase ampliaram, aos 27, quando Morata cobrou um pênalti que ele mesmo sofreu. Mas bateu mal, Rui Silva defendeu. Porém, aos 44, Morata aproveitou uma sobra de Rui Silva e, de cabeça, fez 2 a 0.

Betis superior na etapa final

No segundo tempo, o Betis procurou se impor, aproveitando que historicamente o Atlético gosta de deixar a bola com os rivais. Passou a pressionar, com mais posse (55%), e descontou aos 16 minutos, em belo gol do português Willim Carvalho. O volante, que entrou na etapa final, recebeu no centro, de fora da área e viu o goleiro Oblak um pouco adiantado. Chutou com força, no ângulo. O Betis voltava ao jogo. E passou a ficar ainda mais em cima quando Simeone tirou um atacante para, na reta final, se defender com quatro zagueiros. Deu certo, o time sustentou o 2 a 1.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (1/3)

Celta 1×0 Almería

Sábado (2/3)

Sevilla 3×2 Real Sociedad

Rayo Vallecano 1×1 Cádiz

Getafe 3×3 Las Palmas

Valencia 2×2 Real Madrid

Domingo (3/3)

Villarreal 5×1 Granada

Atlético de Madrid 2×1 Betis

Mallorca x Girona – 14h30

Athletic Bilbao x Barcelona – 17h

Segunda-feira (4/3)

Osasuna x Alavés – 17h

