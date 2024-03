Internacional consegue liberação de Borré

Após a vitória do Internacional por 2 a 1 sobre o Juventude, no último sábado (02), o presidente do Inter, Alessandro Barcellos, garantiu que o atacante Rafael Borré chegará ao clube nesta semana. Aliás, a expectativa é que o colombiano desembarque nesta terça-feira (05) no Rio Grande do Sul.

Vale reforçar que ele estava encaminhado com o Colorado, mas para chegar no meio deste ano. Borré pertencia ao Eintracht Frankfurt, mas atuou a última temporada emprestado ao Werder Bremen, ambos da Alemanha. NO entanto, o Inter conseguiu a liberação antecipada. O colombiano assinou um contrato válido até dezembro de 2028.

“Estamos em fase de conclusão que possibilitam a antecipação da chegada de Borré. Ainda faltam alguns detalhes documentais para ser confirmado. Um acordo entre Inter, Bremen, jogador agente do jogador e Frankfurt possibilitou que ele possa vir para fazer exames e tratar das questões em Porto Alegre”, disse o presidente do Internacional.

Borré tem 28 anos e começou a carreira no Deportivo Cali, de seu país natal. Depois, passou ainda por Atlético de Madrid, Villarreal, River Plate, e, claro, Eintracht Frankfurt e Werder Bremen. O atacante é frequentemente convocado pela seleção colombiana.Vale lembrar que o River tentou contratá-lo de novo neste início de ano, mas não conseguiu.

Além de Borré, aliás, o Internacional já contratou o meia Hyoran, o goleiro Ivan, o volante Bruno Gomes, o zagueiro Robert Renan e os atacantes Alario e Wesley Moraes.

