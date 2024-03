Girona volta a perder no Espanhol. Líder Real cada vez mais perto do caneco

O Girona voltou a tropeçar no Campeonato Espanhol. A (ainda) sensação de La Liga, neste domingo (3/3) foi até Mallorca, enfrentar o clube local, no Estádio Son Moix, e perdeu por 1 a 0. O gol que decidiu este jogo pela 27ª rodada foi de Copete, ainda no primeiro tempo.

Com esta que foi a sua terceira derrota em quatro rodadas, o Girona praticamente dá adeus ao sonho do título. Afinal, com 59 pontos, vê o Real Madrid abrir sete de frente na liderança. E o time catalão segue com Barcelona e Atlético de Madrid em seus calcanhares. Já o Mallorca celebra uma vitória que o leva aos 27 pontos. Dessa forma, abre oito de frente para o Cádiz, o primeiro dentro da zona de rebaixamento.

Mallorca larga na frente

Os primeiros 25 minutos do jogo foram de muitos estudos, sem lances de perigo. Mas, na primeira real oportunidade, o Mallorca chegou ao gol, aos 33. Um escanteio da esquerda gerou um bate-rebate que parou nos pés de Copete. O chute foi forte, sem chance de defesa para Gazzaniga. Depois do gol o jogo ficou em aberto, com os times buscando finalizar. Mas de modo impreciso.

Girona tenta. Mas a bola não entra

No segundo tempo, conforme o tempo foi passando, o Girona passou a dominar. Mais fechado, o Mallorca foi feliz ao evitar lances de perigo. E prova disso foi que o Girona, embora chutasse muito a gol (16 finalizações) apenas quatro foram no alvo. Na melhor delas, já nos acréscimos, o lateral-direito brasileiro Yan Couto apareceu livre e fuzilou. Mas o goleiro Rajkovic salvou, espalmando a escanteio. No fim, o Girona teve maior posse (60%) e o mesmo número de finalizações do rival (16). Mas foi o Mallorca quem levou a melhor e fechou uma semana incrível: no meio da semana já tinha se classificado para a final da Copa do Rei.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanhol

Sexta-feira (1/3)

Celta 1×0 Almería

Sábado (2/3)

Sevilla 3×2 Real Sociedad

Rayo Vallecano 1×1 Cádiz

Getafe 3×3 Las Palmas

Valencia 2×2 Real Madrid

Domingo (3/3)

Villarreal 5×1 Granada

Atlético de Madrid 2×1 Betis

Mallorca 1×0 Girona

Athletic Bilbao x Barcelona – 17h

Segunda-feira (4/3)

Osasuna x Alavés – 17h

