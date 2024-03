Bilbao e Barcelona ficam no empate no País Basco

Em jogo muito equilibrado, Athletic Bilbao e Barcelona empataram, 0 a 0, neste domingo (3/3), pela 27ª rodada do Espanhol. O clássico no Sam Mamés, no País Basco, foi de muitos estudos e poucas chances claras de gol, o que se espelhou no placar final. O Barcelona teve um pouco mais de posse, muito por causa de uma pequena pressão que fez no segundo tempo. Mas no geral, tanto o time da casa quanto o Barça finalizaram oito vezes, apenas três com real perigo, cada.

O Bilbao vai aos 50 pontos, em quinto lugar (Zona da Liga Europa), mas ainda longe do G4 (a faixa da Champions), já que o quarto colocado Atlético de Madrid tem 55. O Barcelona tem 58 pontos, em terceiro lugar, um atrás do Girona e com o líder Real Madrid com oito pontos à sua frente.

Veja aqui a tabela de classificação do Campeonato Espanhol

Sem gol para Barcelona e Bilbao

Etapa truncada e com raríssimas oportunidades claras, já que as defesas superaram os ataques. Mas ainda assim rolou um lance que foi o mais cinematográfico da rodada espanhola. E do Barça! Aos 31, após o goleiro do Bilbao Unai Simón sair para abafar um chute de Fermín, a bola foi quase no meio de campo. Mas 0 lateral Cancelo pegou de primeira, tentando marcar por cobertura. O goleiro conseguiu defender parcialmente o zagueiro Yerai tirou antes da bola entrar.

A etapa acabou preocupante para o Barça, já que dois jogadores do time saíram lesionados. De nong (para a entrada de Fermin, aosm 26) e Pedri (entrou Lamine Yamal, aos 44).

No segundo tempo, o Barça esteve mais perigoso, com Lewandowski aparecendo mais para o jogo e Cancelo (o melhor em campo) muito bem no apoio. Mas a pontaria estava ruim na hora do arremate. O mesmo serve para o Bilbao, que segue sem perder em casa (16 jogos seguidos).

Homenagem

O jogo teve uma homenagem ao torcedor do Bilbao Miguel Ocio, de 77 anos. Ele que passou mal na quinta-feira, quando o Bilbao venceu o Atlético de Madri. 3 a 0, e se classificou à final da Copa do Rei. Teve um infarto e morreu neste sábado. A família esteve presente, muito emocionada.

Jogos da 27ª rodada do Campeonato Espanholjogo

Sexta-feira (1/3)

Celta 1×0 Almería

Sábado (2/3)

Sevilla 3×2 Real Sociedad

Rayo Vallecano 1×1 Cádiz

Getafe 3×3 Las Palmas

Valencia 2×2 Real Madrid

Domingo (3/3)

Villarreal 5×1 Granada

Atlético de Madrid 2×1 Betis

Mallorca 1×0 Girona

Athletic Bilbao 0x0 Barcelona

Segunda-feira (4/3)

Osasuna x Alavés – 17h

