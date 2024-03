Diniz explica reservas em clássico: “Rodar o elenco”

Após a derrota do Fluminense por 4 a 2 sobre o Botafogo, neste domingo (03), o treinador Fernando Diniz foi amplamente questionado (e criticado por alguns torcedores) por ter escalado muitos reservas no Maracanã. O comandante destacou que era necessário rodar o elenco após a conquista da Recopa e às vésperas da semifinal do Carioca. O Flu, inclusive, já estava classificado.

“O time que foi a campo é porque achei importante rodar. Temos jogadores pra isso, tivemos um jogo muito desgastante (contra LDU), em que muitos jogadores relataram cansaço e que dobraram com o Flamengo. Preferimos colocar um time com mais saúde”, disse Fernando Diniz.

Ainda sobre a partida, Fernando Diniz reforçou que o resultado tem muita relação com a expulsão de André, que cometeu um pênalti quando o jogo estava 2 a 2. O comandante destacou ainda que o Botafogo teve boa atuação. Vale reforçar que o Bota precisava da vitória e ainda secar o Vasco para se classificar para as semifinais do Carioca.

“O Botafogo hoje também soube aproveitar, não quero tirar o mérito deles. As alterações foram com o intuito de colocar o time mais para frente. Todas elas tiveram essa intenção. O lance da expulsão do André também foi determinante para o resultado de hoje”, acrescentou Diniz.

Com o resultado, o Fluminense termina a Taça Gunabara em quinto lugar, com 21 pontos. Dessa forma, o time comandado por Fernando Diniz irá enfrentar o Flamengo na semifinal do Campeonato Carioca. O Rubro-Negro, porém, jogará pelo empate. Já a outra semi tem Nova Iguaçu x Vasco, com a igualdade nos placares classificando a equipe da Baixada.