João Schmidt lamenta má atuação do Santos: ‘Gosto amargo’

Apesar de ter jogado com um a mais durante boa parte do segundo tempo, o Santos não conseguiu ser eficiente e sucumbiu diante do Red Bull Bragantino. Com gol de Eduardo Sasha, o Massa Bruta venceu por 1 a 0 no Nabi Abi Chedid e garantiu a liderança do Grupo C do Paulistão. Na saída de campo, o volante João Schmidt admitiu a fraca atuação e lamentou as chances perdidas.

“Jogo difícil, mérito do time deles também. Não fizemos um bom jogo, tivemos algumas chances e erramos. Fica um gosto amargo. Queremos a primeira colocação na tabela, mas erramos”, falou Schmidt logo após o apito final.

Dessa forma, com o revés, o Peixe segue com 22 pontos na liderança do Grupo A, porém se complicou na briga com o Palmeiras pela liderança geral do Estadual. Mesmo assim, os comandados de Fábio Carile já estão com a vaga garantida para as quartas de final da competição.