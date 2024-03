Nova Iguaçu bate o Volta Redonda e garante vice da Taça Guanabara

O Nova Iguaçu garantiu sua melhor classificação na história do Campeonato Carioca. Venceu o Volta Redonda, neste domingo (3), por 2 a 1, e se garantiu na semifinal da competição.

Além, é claro, de ter beliscado o vice-campeonato da Taça Guanabara. É o maior feito do Nova Iguaçu na história do troféu e a melhor campanha da equipe no estadual.

LEIA MAIS: Veja imagens e vídeo: briga violenta entre facções de Botafogo e Fluminense

O adversário na semifinal será o Vasco, que terminou na terceira posição. Curiosamente, a Pantera foi a única equipe a vencer o cruz-maltino em 2024. Foi por 2 a 0, pela quinta rodada da Taça GB.

Contra o Voltaço, a vitória foi construída graças a dois gols de Bill, artilheiro da noite no Raulino de Oliveira. Ítalo foi quem descontou para o time da casa.

Que ainda visava uma possível vaga na Taça Rio em caso de vitória. Com a derrota, porém, o Volta Redonda terminou a GB na décima posição, com apenas nove pontos.

Já o Nova Iguaçu agora dá início à uma pesada sequência de jogos. Já que enfrenta o Vasco na semifinal e, entre os dois duelos, encara ninguém menos que o Internacional, pela segunda fase da Copa do Brasil.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.