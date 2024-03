Fla x Flu e Nova Iguaçu x Vasco: Confira as semifinais do Carioca

Com a definição dos jogos da última rodada da Taça Guanabara neste domingo (3/3), já conhecemos quais serão os jogos da semifinal do Campeonato Carioca. Assim, as partidas serão: Flamengo X Fluminense e Nova Iguaçu X Vasco.

Fla e Nova Iguaçu com vantagens no Carioca

As semifinais serão nos dias 9 e 10 de março (ida), 16 e 17 de março (volta). O Flamengo, por ser campeão da Taça GB, e o Nova Iguaçu, por ser o segundo colocado, terão vantagens. Desse modo, jogam por dois empates ou 1 vitória e 1 derrota pela mesma diferença de gols.

Flamengo X Fluminense

O Flamengo, que fez 27 pontos, além de ser o time que mais venceu – 8 partidas -, é o único invicto, dono do melhor ataque com 23 gols e a melhor defesa disparada, pois tomou apenas 1 gol. Para se ter ideia, a segunda melhor defesa foi a do Vasco, que levou 10 gols. Com isso, enfrentará o Fluminense, que, com a derrota para o Botafogo, parou nos 21 pontos, em quarto lugar. Foram 6 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fez 17 gols e tomou 11.

Nova Iguaçu X Vasco

O Nova Iguaçu foi a grande surpresa da Taça Guanabara. Ao vencer neste domingo o Volta Redonda por 2 a 1, chegou aos 24 pontos, terminando em segundo lugar. Foram 7 vitórias, 3 empates e uma derrota, marcando 18 gols e sofrendo 13. O time da Baixada Fluminense vai enfrentar o Vasco. Afinal, o Cruz-Maltino bateu a Portuguesa por 4 a 0 e, assim, pulou para o terceiro lugar, com 22 pontos, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. O Vasco tem 20 gols a favor e 10 contra.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.