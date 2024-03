Flamengo e Fluminense respondem Vasco sobre licitação: ‘Só quer tumultuar’

A briga pela licitação do Maracanã continua nos bastidores do futebol carioca. Diante disso, a dupla Flamengo e Fluminense questionou o posicionamento recente do Vasco sobre o assunto. Nesse sentido, o Cruz-Maltino prometeu acionar a Justiça para suspender a licitação do Estádio, algo que não agradou os dois clubes rivais. A abertura dos envelopes com as propostas técnicas está prevista para esta terça-feira (5).

“A gente tem visto ao longo dos últimos dois anos o Vasco ter judicializado tudo que ele pode em relação à licitação do Maracanã. E não tem obtido sucesso. Na verdade a gente está com a percepção que o Vasco só quer tumultuar para impedir que se realize a licitação com a abertura dos envelopes”, disse Dunshee, vice-presidente do Flamengo, ao portal ‘ge’, que acrescentou:

“A licitação tem que prosseguir, tem que ir para conclusão, e o Vasco parece que está com medo de deixar ir para a conclusão. Talvez tenha apresentado uma proposta ruim, não sei o que está acontecendo. É totalmente improdutivo, é uma demonstração de fraqueza do Vasco”, concluiu o dirigente.

Fluminense também questiona

O vice-presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, acredita que o Vasco busca uma “aventura jurídica” com alegações que afirma ser “absolutamente improcedente”.

“Eles ficam arrumando argumentos que não têm nenhum sentido para tentar postergar a abertura dos envelopes porque não quer que o processo acabe. A impressão que se tem é que o Vasco fica arrumando assunto para deixar a torcida engajada. Então vem com um monte de pauta sem sentido para manter a torcida ali. O Vasco tem um comportamento que não tem muita explicação, senão que manter essa relação com o torcedor”, explicou.

Alegações cruz-maltinas

O Vasco alega que o Tricolor não tem certidão negativa de Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). Dessa forma, ela seria a comprovação da habilitação do contabilista e de comprovação válida de inscrição na Fazenda Municipal.

“O município do Rio não tem uma certidão única. Uma certidão é emitida pela Secretaria de Fazenda e a outra pela Procuradoria do Município. Para você fazer análise de qualquer contribuinte para regular, você tem que olhar as duas certidões em conjunto. A nossa certidão da Prefeitura aponta cinco notas de débito que não estão mais na competência da Prefeitura e, sim, da Procuradoria”, frisou. “A Procuradoria diz que o Fluminense está em dia. Para se ver como é uma questão pequena, eles dizem que o número que está em uma não bate com o que está na outra. O número é irrelevante porque o que importa é a mensagem final da Procuradoria, que diz que o Fluminense está em dia. E segundo: por que o número não bate? Porque quando sai de um órgão para o outro o número é trocado”, acrescentou.