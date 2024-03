São Paulo e Palmeiras empatam um Choque-Rei muito estudado

São Paulo e Palmeiras fizeram um clássico estudado, movimentado e tenso na noite deste domingo (3/3), pela 11ª rodada do Paulistão. O Verdão começou melhor. Mas o técnico Carpini ajustou o Tricolor que chegou ao gol no primeiro tempo, com Alisson. Contudo, Abel arrumou a casa no intervalo e chegou ao empate, em um pênalti cobrado por Raphael Veiga. Entretanto Carpini colocou James Rodríguez e o São Paulo voltou a ser dominante. E neste jogo que mais parecia de xadrez, o Choque-Rei ficou num justo 1 a 1 no MorumBIS, que recebeu mais de 55 mil.

Com o resultado, o São Paulo chega aos 19 pontos. Assume a liderança do Grupo D, mas ainda não está classificado para as quartas. Afinal, Novorizontino e São Bernardo estão com 19 e 18 pontos, respectivamente. Assim, podem ultrapassá-lo na última rodada. Já o Palmeiras tem 25 pontos. É o primeiro do Grupo B, já garantido e com a vantagem nas quartas. Também segue como o primeiro colocado geral.

Palmeiras mais perigoso

O Verdão começou muito bem, toque de bola eficaz e ganhando o meio de campo, já que tinha quatro homens no setor enquanto o São Paulo, com três zagueiros e Lucas Moura adiantado, deixava a meíuca apenas com Pablo Maia e Alisson mais fixo. Ríchard Ríos chutou uma para grande defesa de Rafael. Aníbal Moreno também finalizou com perigo.

São Paulo sai na frente e se encaixa

Porém, depois dos 20 minutos, Carpini puxou um pouco mais Lucas Moura e abriu os alas. Isso fez o Tricolor quase marcar num lance qm que Wellington entrou nas costas de Marcos Rocha e cruzou para Luciano quase marcar de carrinho. E, aos 24, num erro palmeirense fez o gol. Weverton deu no fogo para Richard Ríos que falhou. No fim das contas, Pablo Maia tocou para Alisson chutar. A bola era defensável, mas Weverton foi mal no lance: São Paulo 1 a 0. Com a vantagem, o São Paulo passou a comandar o jogo até o intervalo.

No segundo tempo

O Palmeiras tinha de ser diferente no segundo tempo. E Abel veio com duas mudanças: Mayeke (em Marcos Roicha) e Richard Ríos (Lazaro). O Verdão melhorou e passou a ditar o meio de campo. Acabou chegando ao empate num lance em que o VAR foi determinante. Um pênalti que o árbitro não deu, mas confirmou no vídeo: O goleiro Rafael acertou a cabeça de Murilo e não a bola, num lance aéreo. Raphael Veiga cobrou e deixou tudo igual.

O jogo estava em aberto. Se o Palmeiras era perigoso na troca de passes, o São Paulo passou a ter em James Rodríguez, que entrou aos 30 da etapa final e passou a fazer ótima dupla de criadores com Lucas Moura, dando passes muito bons, incluindo um passe incrível para Alisson desperdiçar. aos 44 da etapa final, aquele que poderia ser o gol da vitória.

SÃO PAULO 1X1 PALMEIRAS

Campeonato Paulista – 11ª rodada

Data: 3/3/2024

Local: Estádio do MorumBIS, em São Paulo (SP)

Público: 55.030

Renda: R$ 3.693.222,00

SÃO PAULO: Rafael, Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius (Michel Araújo, 25’/2ºT), Pablo Maia e Alisson e Wellington, Lucas e Ferreirinha (James Rodríguez, 30’/2ºT); Luciano (Erick, 25’/2ºT). Técnico: Thiago Carpini

PALMEIRAS: Weverton, Marcos Rocha (Mayke, Intervalo), Murilo, Luan e Piquerez; Aníbal Moreno (Gabriel Menino, 33’/2ºT), Zé Rafael, Richard Ríos (Lázaro, Intervalo) e Raphael Veiga (Caio Paulista, 33’/2ºT); Endrick e Flaco López (Rony, 24’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

Gol: Alisson, 24’/1ºT (1-0); Raphael Veiga, de pênalti, 12’/2ºT (1-1)

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Auxiliares: Danilo Ricardo Simon Manis e Neuza Ines Back

VAR: Daiane Muniz dos Santos

Cartões Amarelos: Pablo, Rafael (SAO); Richard Ríos, Raphael Veiga ( PAL)

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.