Bruno Henrique não vê incômodo com reserva: ‘Dar sempre o meu melhor’

Apesar de ter sido titular no último sábado (2), Bruno Henrique tem ficado na reserva do Flamengo desde o início da temporada, porém ressaltou que não está incomodado com a situação. Em campo, deu uma assistência e, com a braçadeira de capitão, ergueu o troféu da Taça Guanabara. Nesse sentido, o ídolo rubro-negro ressaltou que “todos estão prontos para jogar e também para ficar no banco”. sob o comando de Tite.

“Tite é um técnico que conversa com todos os jogadores. Ele faz todos os jogadores se sentirem importantes, jogando ou não. Estando no banco ou jogando, eu vou dar sempre o meu melhor. Ele consegue conversar bastante com todos. A temporada é longa, e todo mundo está preparado para jogar e para ficar no banco também (risos)”, disse.

“Ele (Tite) falou que espera contar com dois jogadores por posição. O Flamengo está cada vez mais se estruturando para poder vencer vários campeonatos. O ano é muito longo, vão ter lesões, vão ter expulsões. Ficamos muito felizes pelo elenco que temos”, completou.

Começo com o pé direito

O camisa 27 reconhece que a Taça Guanabara ainda é pouco para as pretensões do Flamengo na temporada, entretanto entende que é o começo de um trabalho e que o time começou o ano com o pé direito.

“A gente trabalha para poder vencer. Quando as coisas não acontecem, é claro que as cobranças vêm. É um novo começo do trabalho do Tite, um cara estudioso e que consegue tirar a emoção de dentro da gente para poder trabalhar. Feliz pela taça, aliás, é pouco ainda, mas começar o ano com o pé direito é muito importante porque dá a tranquilidade que não tivemos no ano passado, quando não ganhamos nada”, concluiu.

