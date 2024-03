Murilo valoriza fase pessoal e explica pênalti contra o São Paulo

Pivô da maior polêmica do empate em 1 a 1 do São Paulo com o Palmeiras, o zagueiro Murilo deu a sua versão sobre o lance e garante: penalidade máxima. Ele foi derrubado pelo goleiro Rafael aos 11 do segundo tempo. Vale lembrar que o arqueiro são-paulino saiu para defender uma bola com um soco.

“Foi um lance em que eu pulei antes e peguei a bola. Ele (Rafael) veio dar o soco e pegou na minha cabeça e eu senti que foi forte. Sou forte, então para cair, tem que ser um golpe forte. A equipe está de parabéns, lutou. No segundo tempo fomos melhor que no primeiro, fomos bem nos duelos e graças a Deus pudemos fazer um gol”, comentou Murilo, em entrevista ao “TNT”.

O zagueiro do Palmeiras ainda falou da boa fase que atravessa com a camisa do Verdão. Inclusive, nesta semana, ele foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para defender a Seleção Brasileira.

“Estou muito feliz. Foi uma semana muito importante para minha vida. Só agradecer a Deus por tudo que vem acontecendo, minha esposa, minha família, meu pai que vem nesse sonho comigo. Agora é dar meu melhor, continuar com os pés no chão, dando meu melhor e chegar lá (na Seleção) e fazer um bom trabalho”, concluiu Murilo.

Com o resultado, o time de Murilo tem 25 pontos e lidera o Grupo B. Como depois aparecem Ponte Preta (17), Água Santa (14) e Guarani (7), o Palmeiras já está com o primeiro lugar assegurado. O Verdão tem ainda o primeiro lugar geral bem encaminhado. Para confirmar, basta empatar com o Botafogo-SP no próximo domingo (10), às 16h, na Arena Barueri.

