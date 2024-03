Carpini evita falar de arbitragem e elogia desempenho do São Paulo no clássico

O técnico Thiago Carpini preferiu elogiar sua equipe em vez de questionar a arbitragem após o clássico contra o Palmeiras, no Morumbis. As equipes empataram em 1 a 1 neste domingo (03), pela 11° rodada do Campeonato Paulista. Aliás, a partida foi marcada por várias polêmicas envolvendo o VAR. Entretanto, o treinador preferiu não expor muito a sua opinião.

“Prefiro guardar para mim o que penso da arbitragem do Matheus hoje e vamos para a próxima. Prefiro exaltar o que foi o jogo, mesmo com muitas ausências consideráveis”, disse Carpini, que depois admitiu que Richard Ríos teria que ser expulso em lance com Pablo Maia.

“Independentemente se foi gol ou não (na sequência da jogada), a regra tem de ser aplicada. Na minha opinião, é o maior erro dele”, completou o treinador são-paulino.

Além disso, o técnico falou que o Tricolor Paulista atuou melhor no clássico. Afinal, na visão do treinador, a equipe comportou-se muito bem contra um adversário complicado.

“Finalizamos antes de o Alisson fazer o gol. O Palmeiras, se bem me recordo, não teve finalização antes. Controlamos, é um adversário complicado. Os movimentos são muito sincronizados. Trabalhamos 15 minutos uma linha defensiva. Encaixamos muito bem e fomos melhores na partida, na minha opinião”, falou o técnico.

Situação do São Paulo de Carpini no Paulistão

Assim, com 19 pontos, o São Paulo ainda não se classificou para as quartas de final do Paulista. Afinal, a equipe ainda precisa vencer o Ituano, no próximo domingo, para avançar sem depender de nenhum outro resultado. Contudo, se empatar, precisará torcer contra Novorizontino e São Bernardo.

