Conheça as novas regras do futebol para 2024/25

A International Football Association Board (IFAB), órgão ligado à Fifa, oficializou, no início deste mês, algumas mudanças nas regras do futebol. As alterações entram em vigor a partir da temporada 2024/2025, ou seja, na segunda metade deste ano.

A IFAB permitirá aos times uma substituição extra caso um jogador sofra uma concussão – lesão cerebral que causa a perda momentânea de funções neurológicas. As autoridades acreditam que, com esta medida, protegerão os atletas destas contusões.

Outra mudança diz respeito à invasão da grande área durante um pênalti. Se a consequência tiver algum impacto no lance, haverá, desse modo, penalização.

Outras alterações nas regras

Cada equipe deve ter um capitão que use uma braçadeira de identificação

Jogadores são responsáveis pelo tamanho e adequação das suas caneleiras, que continuam a ser uma parte obrigatória do seu equipamento

Infrações de mão na bola, que não são deliberadas, serão tratadas da mesma forma que outras faltas

E o cartão azul?

O cartão azul passou à margem da assembleia da IFAB, que sequer o mencionou. A medida puniria o jogador faltoso por dez minutos. Em seguida, ele retornaria à partida. Recentemente, aliás, o presidente da Fifa, Gianni Infantino, descartou esta medida, em entrevista coletiva.

