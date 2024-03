O juiz acertou nas marcações polêmicas de São Paulo x Palmeiras?

ComoO Choque-Rei deste domingo (3/3) foi repleto de polêmicas com a arbitragem. E o Terrabolistas desta semana colocou em votação entre os participantes da bancada do programa desta semana: o que eles marcariam nos três lances mais capitais do jogo. Afinal, foi pênalti do goleiro Rafael em Murilo? Foi pênalti no são-paulino Luciano? Richard Ríos deveria ter sido expulso na falta em Pablo Maia? Veja as opiniões do âncora Leandro Chaves e dos jornalistas Guto Ablas e Anderson Cheni sobre as marcações do árbitro Matheus Delgado Candançan.

Pênalti de Rafael em Murilo

O São Paulo vencia por 1 a 0 e na bola levantada na área em ataque do Palmeiras, o goleiro Rafael tentou cortar e acertou a cabeça do zagueiro palmeirense. O juiz foi ao VAR e deu o pênalti. Enfim, Raphael Veiga fez o gol que definiu o 1 a 1. Para todos da bancada, o pênalti foi muito bem marcado. O JUIZ ACERTOU

Falta de Richard Ríos

No primeiro tempo, o palmeirense entrou com muita virilidade, acertado a perna de Pablo Maia. Era para amarelo ou vermelho? Para todos na mesa, lance claro de de expulsão. O JUIZ ERROU

Pênalti não marcado em Luciano

Luciano recebeu na área e sob a pressão de Pìquerez, levou uma trombada, caiu e tentou seguir na jogada. Candançan nada marcou, Mas o VAR o chamou. Após ver o vídeo em todas as tomadas, considerou que não houve a falta (o jogo já estava 1 a 1). Aqui, a bancada do Terrabolistas se dividiu: 2 a 2.

Leandro Chaves : “Luciano já estava com a perna dobrada no momento em que o Piquerez disputa a bola. Eu, sendo árbitro, não daria a penalidade. A gente sabe que o Luciano valoriza. Mas o VAR chamou, o árbitro viu o vídeo e manteve a marcação de campo. Não seria um absurdo sse o pênaldit fosse marcado. Mas eu não daria”. O JUIZ ACERTOU

Guto Ablas: “Pela primeira vez eu não vi Luciano valorizar uma falta. Se fosse no Lucas eu teria a certeza de que seria marcaod o pênalti. Pra mim, no calor do jogo, não foi absurdo não marcar. Mas analisando o VAR, teria marcado”. O JUIZ ERROU

Dario Vasconcellos: “Daria o pênalti. Luciano recebe a carga e não cai. Ele levanta e prossegue na jogada. Talvez, a arbitragem sabendo quem é o Luciano não deu durante o lance. Mas ele foi ao VAR e viu o que aconteceu. Tinha de marcar”. O JUIZ ERROU

Anderson Cheni: ” Como os próprios jornalistas se dividem em relação ao pênalti, eu resolvi fazer uma coisa: mandei mensagem para dois árbitros aposentados. Ambos falaram a mesma coisa: a federação orienta os árbitros com varios tipos de interpretações e, por isso, não tem regra clara em relação a lances como aquele. Mera interpretação, o juiz pode dar ou não. Então, também vou ter a minha interpretação: não foi pênalti”.

Terrabolistas

O Terrabolistas é um programa semanal do Terra, sempre às segundas-feiras às 10h. Mas você pode acompanhar a hora que quiser. Basta ir ao site do Terra no Youtube. Dessa forma, para acompanhar o programa desta semana, que também teve a aclique na arte abaixo.