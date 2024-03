Jornalista esportivo desmaia durante apresentação de programa e é socorrido

O jornalista Pedro Rocha, da Rede Minas, desmaiou durante o programa Meio de Campo, na noite desse domingo (3), transmitido ao vivo na TV aberta em Minas Gerais e Youtube.

As câmeras mostravam a imagem do jornalista Stefano Poke, do Portal Deus Me Dibre, que comentava sobre o futebol mineiro. Neste momento, Rocha sofreu uma queda. Poke levantou rapidamente para prestar socorro. As imagens foram cortadas e o programa foi para intervalo.

Os serviços de emergência foram acionados e Pedro Rocha foi prontamente socorrido pelo Samu.

O Jogada10 apurou que Pedro sofreu uma “Síncope por Dengue”. Minas Gerais sofre um surto de dengue. O apresentador oficial da atração, André Cristino, por exemplo, cuida da saúde por causa da doença. Diante dessa situação, Pedro foi chamado para substituir o colega.

https://jogada10.com.br/wp-content/uploads/2024/03/Pedro-Rocha-apresentador-do-Meio-de-Campo-desmaia-durante-transmissao-na-Rede-Minas.mp4

O J10 apurou que Pedro Rocha segue em observação, mas deve ser liberado para seguir com o tratamento em casa nas próximas horas. Embora ele tenha batido forte com a cabeça em uma parte de madeira do estúdio, o comunicador passa bem.

