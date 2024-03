Inter pretende entrar com recurso para ter Coudet do Gaúchão

Após ser expulso no jogo entre São José e Internacional, Eduardo Coudet recebeu uma punição de três jogos no Campeonato Gaúcho e está fora das quartas de final do Estadual. No entanto, os dirigentes colorados pretendem entrar com recurso no TJD-RS e diminuir a punição do técnico. A informação é do “ge”.

Planejamento do Inter

A ideia do Inter é contar com Eduardo Coudet na partida diante do São Luiz, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Aliás, Alessandro Barcellos, presidente do clube, já se manifestou sobre o episódio e criticou os três jogos de punição.

“Todo respeito ao tribunal, mas esta punição na nossa opinião teve dosimetria desproporcional com os fatos. Não houve vias de fato. O que houve foi reclamação de um fair-play. A entrada em campo foi para tirar jogadores e não para estimular a briga. E foi punido duplamente. Porque sai da área e um outro artigo. Consideramos demasiada. Nosso jurídico vai a partir de segunda tratar deste assunto”, disse Alessandro Barcellos.

Suspensão de Coudet

A punição de Eduardo Coudet aconteceu em virtude da discussão acalorada com China Balbino, pela primeira fase do Campeonato Gaúcho. O episódio aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Os três treinadores foram expulsos do jogo e punidos nos artigos 258 (atitude contrária a ética e disciplina) e 258B (invasão ao campo).

Aliás, o jogo entre Internacional e São Luiz está marcado para acontecer no próximo sábado (09/03), no Beira-Rio. A expectativa do clube é contar com Eduardo Coudet na beira do gramado. O confronto ainda não tem horário definido.

