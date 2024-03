Arrascaeta pede foco ao Flamengo nos próximos jogos: ‘Se preparar muito mais’

O Flamengo venceu o Madureira por 3 a 0 no Maracanã e conquistou o título da Taça Guanabara. Depois do jogo, Arrascaeta destacou o trabalho dos jogadores rubro-negros na temporada e projetou muitos compromissos difíceis em 2024. O discurso do meio-campista aconteceu no vestiário do estádio. As declarações do uruguaio foram captadas pela Fla TV.

“Tenho certeza que a gente está fazendo um grande trabalho, mas os jogos do Flamengo daqui para frente com certeza vão ser muito mais difíceis. Então a gente tem que se preparar muito mais. Agora é curtir a folga, mas quando voltar para treino saber que esse ano os objetivos são muito maiores. A gente tem que estar focado, e cada um sabe o que fazer”, disse Arrascaeta.





Líder do Flamengo

O uruguaio atuou como titular no último sábado (02/03) e marcou um dos gols da vitória. O meio-campista tem sido um dos líderes do elenco rubro-negro e vem tendo boas atuações no Campeonato Carioca. O jogador está no clube desde 2019 e é um dos principais ídolos da história da instituição.

Depois do término da Taça Guanabara, ficou definido que Flamengo e Fluminense se enfrentarão nas semifinais do Campeonato Carioca. Aliás, os jogos estão marcados para os dias 10 e 17 de março, no Maracanã. A equipe rubro-negra, por ter feito a melhor campanha, tem a vantagem do empate no confronto.

