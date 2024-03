São Paulo bate recorde de público do Campeonato Paulista

O São Paulo ficou no empate em 1 a 1 com o Palmeiras, neste domingo (03), no Morumbis, pela 11° rodada do Campeonato Paulista. Contudo, apesar das polêmicas e reclamações com a arbitragem, o Tricolor teve um motivo para comemorar. Afinal, o clube colocou 55.030 torcedores em seu estádio e registrou o maior público do Estadual.

A marca anterior também era no Morumbis, mas não do São Paulo. No final de semana anterior, o Santos foi o mandante no local contra o São Bernardo, com 50.132 ingressos vendidos. Aliás, vale lembrar que em apenas um jogo, o Tricolor colocou menos de 44 mil torcedores em uma partida no seu estádio. A partida foi contra o Água Santa, com 36.456 pagantes.

O clássico contra o Palmeiras, com torcida única, também teve a melhor renda do São Paulo na temporada, com R$ 3.693.222. Esta é a maior renda do Paulistão até aqui.

Assim, com 19 pontos, o São Paulo ainda não se classificou para as quartas de final do Paulista. Afinal, a equipe ainda precisa vencer o Ituano, no próximo domingo, para avançar sem depender de nenhum outro resultado. Contudo, se empatar, precisará torcer contra Novorizontino e São Bernardo.

