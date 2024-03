Rafael Leão nega chance de substituir Mbappé no PSG

A próxima janela de transferências promete ser agitada na Europa. Com a saída de Mbappé confirmada, muito provavelmente para o Real Madrid, o PSG vai com tudo em busca de um substituto para o camisa 7. Nomes como

Kvaratskhelia, Salah, Bernardo Silva e Osimhen já foram especulados pela imprensa do Velho Continente. Contudo, um deles já tratou de negar a possibilidade: Rafael Leão, do Milan.

“O meu futuro está muito claro e está aqui no Milan. Tenho contrato para os próximos quatro anos, o Milan ajudou-me nos momentos difíceis e não me esquecerei disso. Quero voltar a vencer no Milan, meu foco está aqui”, declarou o atacante.

O português Rafael Leão foi contratado pelo Milan em 2019 por 49,5 milhões de euros (R$ 265 milhões na cotação atual) junto ao Lille, da França. Ele foi um dos principais nomes do Rossonero na conquista do título italiano de 2021/22, tirando o clube de um jejum de 11 anos.

Atualmente, o Milan está na terceira colocação do Campeonato Italiano, com 56 pontos, a 13 da líder Inter de Milão, que ainda possui um jogo a menos. Rafael Leão, por sua vez, soma 33 partidas pelo Rossonero, com nove gols e sete assistências.

Na França, o PSG lidera com 55 pontos, seguido pelo Brest, que soma 46. Na Liga dos Campeões, os franceses vão enfrentar a Real Sociedad no jogo de volta das oitavas de final. Na ida, 2 a 0 no Parque dos Príncipes.

