Atlético se reapresenta com retornos e trio como possibilidade para decisões

O técnico Luiz Felipe Scolari tem motivos para comemorar na manhã desta segunda-feira (4), na Cidade do Galo. Afinal, além de vencer no fim de semana, dando um pouco de fôlego nas duras críticas que vem recebendo, o treinador ainda terá retornos importantes.

O lateral-direito Mariano e os zagueiros Igor Rabello e Maurício Lemos iniciaram a transição após recuperação de lesões musculares. Eles, aliás, participaram dos treinos tático e técnico realizados na manhã desta segunda-feira.

Diante disso, embora ainda estejam no Departamento Médico, a tendência é que fiquem livres para o jogo contra o América, no próximo sábado (9), na Arena MRV, pela semifinal do Campeonato Mineiro. Situação diferente de Zaracho que segue afastado em tratamento.

O meia Rubens, da base atleticana, deixou o gramado no último fim de semana com dores no ombro. Ele, no entanto, não deve ser preocupação para o jogo de sábado, contra o Coelho.

Eduardo Vargas segue?

Durante os treinamentos na Cidade do Galo, foi possível ver ainda o atacante Eduardo Vargas trabalhando com o elenco. Ele segue em negociação com o Fortaleza, foi cortado do jogo contra o Ipatinga, no último fim de semana, todavia, sem avanços, foi para o trabalho nos campos do CT alvinegro.

A informação atual é que os clubes vão dividir os salários de Vargas, no entanto, o atleta deseja permanecer em Belo Horizonte. Vale lembrar que o chileno foi colocado em uma lista de jogadores negociáveis do Galo.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.