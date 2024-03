Mário Jorge vê Flamengo pronto para Libertadores Sub-20: ‘Estamos focados’

O Flamengo está próximo de estrear na Libertadores Sub-20 e pode conquistar um título inédito para as categorias de base. O clube já participou duas vezes da competição, mas nunca conseguiu chegar ao primeiro lugar.

Mário Jorge está no Flamengo há muito tempo e já conquistou muitos títulos no clube. No entanto, nunca participou de uma Libertadores Sub-20. O treinador acredita que os Garotos do Ninho estão prontos e motivados para disputa da competição.

Estreia do Flamengo na Libertadores Sub-20

“Foram muitos títulos conquistados aqui no futebol de base do Flamengo. Estamos aqui para essa Libertadores Sub-20, a terceira participação do Flamengo, a primeira minha, da minha comissão que está aqui também e de muitos dos jogadores que aqui estão”, disse Mário Jorge ao “ge”.

“A gente está muito motivado. Temos ideia da representatividade que tem para o futebol brasileiro, somos a única equipe nessa competição e estamos muito focados naquilo que precisamos entregar nessa competição. Então os meninos estão bem conscientes daquilo que precisam fazer, daquilo que vão enfrentar e acredito que segunda vamos fazer uma boa estreia”, completou Mário Jorge.

Aliás, o Flamengo entra em campo nesta segunda-feira (04/03), diante do Defensor, às 18h (Horário de Brasília), no Estádio Domingo Burgueño Miguel (Uruguai), pela estreia da Libertadores Sub-20.

