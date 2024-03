Jogadores do Santos pedem para jogar quartas do Paulistão na Vila Belmiro

O Santos deve realmente jogar as quartas de final do Campeonato Paulista, contra a Portuguesa, na Vila Belmiro. A diretoria do Peixe segue negociando com o Corinthians o empréstimo da Neo Química Arena para um jogo do Alvinegro Praiano. Contudo, um pedido dos jogadores do elenco fez com que o embate contra a Lusa aconteça no estádio Urbano Caldeira.

O martelo ainda não está batido. Contudo, os atletas deixaram claro à presidência o desejo de que o jogo, que provavelmente será disputado em 17 de março, aconteça na Vila Belmiro. A diretoria do Santos entende que pode lucrar mais se o jogo acontecer na Neo Química Arena, mas também quer respeitar a vontade dos seus jogadores.

Em jogo da fase de grupos, o Santos teve uma renda de R$ 2 milhões com a partida contra o São Bernardo, disputada no Morumbis. Entre os gastos de operação e outras variáveis, a renda líquida ficou na casa dos R$ 800 mil. O valor é bastante superior ao que o clube costuma receber quando joga na Vila.

Por outro lado, o Corinthians observa a situação de perto. Eliminado com uma rodada de antecedência do estadual, o rival está disposto a negociar a Arena para lucrar neste período sem jogos. Assim, o Santos estuda disputar uma eventual semifinal na Neo Química Arena.

Santos procura alternativas na capital

Nos próximos meses, a tendência é que o Santos comece a utilizar o Pacaembu para mandar seus jogos na capital. Até lá, o presidente Marcelo Teixeira segue procurando alternativas para jogar mais na cidade de São Paulo. O Peixe ainda tem um duelo com a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, antes das quartas de final contra a Portuguesa.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.