Ferj confirma Vasco x Nova Iguaçu para o Maracanã

A Ferj confirmou, na noite do último domingo (3), que a ida da semifinal do Carioca, entre Vasco e Nova Iguaçu, será no Maracanã. A questão, porém, é que o cruz-maltino ainda não recebeu o OK do consórcio que administra o estádio.

O jogo de ida, marcado para domingo (10), tem mando do Vasco, já que o Nova Iguaçu, por ter melhor campanha, pode definir a semifinal “em casa”. Assim, o cruz-maltino fez o pedido à Ferj para mandar seu jogo no Maracanã.

Algo que foi acatado pela federação. Ainda falta, porém, o aval da dupla Fla-Flu, que administra o Maracanã. A Ferj ainda não confirmou o horário da partida.

Futuro do Vasco

A equipe de São Januário volta a campo na quinta-feira (7), pela segunda fase da Copa do Brasil. O cruz-maltino recebe o Água Santa em seu estádio, às 20h, para jogo único.

Diferentemente da primeira fase, a decisão vai para os pênaltis em caso de empate. Se houver vencedor, este time avança para a terceira fase. Depois, no domingo, o Gigante enfrenta o Nova Iguaçu pela ida da semifinal do Carioca.





