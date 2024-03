Vasco tem negociações avançadas com o Casa Pia pelo atacante Clayton Silva

O Vasco segue no mercado atrás de reforços para qualificar o seu elenco. A equipe conta com algumas carências, como no setor ofensivo. Até por isso, o clube negocia a contratação do atacante Clayton Silva, do Casa Pia, de Portugal. As tratativas estão em estágio avançado, pois o clube europeu já aceitou a proposta do Cruz-Maltino. A informação inicial é do jornalista Venê Casagrande e confirmada pelo Jogada10.

A oferta do Gigante da Colina é por empréstimo de uma temporada com obrigação de compra. O Vasco busca ainda o aval de Clayton. Ele chamou a atenção do clube carioca por ser o principal destaque do Casa Pia no Campeonato Português. Isso porque o atacante é o goleador da equipe no torneio com oito gols, além de líder em participações diretas com nove.

O bom desempenho repetiu-se na Taça da Liga de Portugal, competição em que foi o artilheiro com quatro gols. Em toda a temporada, são 30 jogos, 12 tentos e duas assistências. Clayton iniciou sua carreira no Lajeadense e depois passou por Juventude, Guarany de Sobral, Globo e Vila Nova. Ainda defendeu o Coritiba antes de se transferir para Portugal. Clayton atua como centroavante e o Gigante da Colina deseja sua contratação para disputar vaga com Vegetti ou até mesmo jogar ao lado do camisa 99.

Vasco não teve sucesso com outro atacante do futebol português

Anteriormente, o Cruz-Maltino tentou a contratação de outro atacante brasileiro que tem destaque no futebol português. Trata-se de André Silva, que era do Vitória de Guimarães. O clube ficou em dúvida se venderia o jogador. Isso porque, se aceitasse, perderia esportivamente, mas precisava fazer uma venda para melhorar sua questão financeira.

O São Paulo já tentava a contratação de André, mas em um primeiro momento as tratativas não evoluíram. Posteriormente, o Gigante entrou na disputa, mas o Tricolor Paulista ganhou a queda de braço. O atacante deu preferência aos paulistas pela possibilidade de disputar a Libertadores e ser natural do estado.

