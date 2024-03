John Kennedy busca reencontrar bom futebol no Fluminense: ‘Pegando o ritmo’

Na última rodada da Taça Guanabara, o Fluminense não teve uma boa atuação e sucumbiu diante de um aguerrido Botafogo em pleno Maracanã. Assim, Fernando Diniz optou por escalar o sistema ofensivo reserva, com o trio John Kennedy, Douglas Costa e Lelé. O camisa 9, porém, ainda não encontrou o bom futebol da temporada passada mesmo tendo marcado o segundo gol tricolor, de pênalti.

“Estou pegando o ritmo novamente. Fui para seleção, que é outro sistema tático, totalmente diferente. Mas no geral estou me entrosando novamente na forma do Diniz. Estou começando a pegar o ritmo e daqui a pouco desanda. Vou começar a jogar bem e fazer meus gols de novo”, disse.

Vale lembrar que o atacante atuou pouco na temporada, visto que estava com a seleção Pré-Olímpica na Venezuela, sob o comando de Ramon Menezes. Ele esteve em campo em apenas quatro partidas e o tento diante do Glorioso foi o primeiro com a camisa tricolor no ano.

Busca por entrosamento com Lelê

O atacante formou o sistema ofensivo ao lado de Lelê, que tem sido o centroavante na maioria das partidas do Carioca e é o artilheiro do time, com seis gols. De acordo com John Kennedy, ambos, às vezes, ocupam o mesmo espaço do campo, porém o entrosamento virá com o tempo. Ambos são considerados reservas do trio Cano, Arias e Keno, entretanto o jovem é um amuleto para a torcida desde os gols decisivos na conquista inédita da Libertadores.

“No decorrer do jogo, às vezes acontece uma jogada que a gente se entrosa, mas às vezes a gente acaba ocupando o mesmo espaço. Porém a gente jogou pouco também, então aos poucos a gente vai se entrosando e vai conhecendo melhor o outro”, explicou.

Com o revés para o Alvinegro, o Fluminense estacionou nos 21 pontos e foi ultrapassado por Nova Iguaçu e Vasco na tabela. Por fim, o Tricolor de Laranjeiras enfrentará já nas semifinais o Flamengo, rival que mediu forças nas últimas finais do Campeonato Carioca.

