Flamengo tenta regularizar Léo Ortiz, que chega ao Rio nesta terça

O Flamengo, enfim, finalizou a novela sobre a contratação de Léo Ortiz, do Red Bull Bragantino, e teve um final feliz. Nesse sentido, o zagueiro chegará ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (5). Diante disso, o clube corre contra o tempo para regularizá-lo para o primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca contra o Fluminense. A informação é do portal ‘ge’.

Dessa forma, para que o defensor fique à disposição do técnico Tite diante do Tricolor, o clube precisa regularizar a documentação até 48 horas antes da bola rolar, que seria na quinta-feira (7). O confronto acontece no sábado, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

No jogo do título da Taça Guanabara, contra o Madureira, Fabrício Bruno fraturou o nariz, Sendo assim, o clube só saberá sobre a presença do zagueiro no clássico ao longo da semana no Ninho do Urubu.

Negociação com final feliz

A novela teve fim nos últimos dias. Com isso, o defensor ficou de fora do duelo entre o Massa Bruta e o Santos no Nabi Abi Chedid, pelo Estadual. Afinal, o Flamengo conseguiu convencer a direção do clube de Bragança Paulista de liberar Léo Ortiz também das partidas contra o Botafogo, pela terceira fase preliminar da Libertadores.

Por fim, cabe salientar, que o Flamengo pagará 7 milhões de euros – cerca de R$ 37 milhões na cotação atual – para ter Léo Ortiz por cinco anos. O valor será quitado em dois anos, com quatro parcelas semestrais. Caso o zagueiro atinja as metas coletivas, o Bragantino receberá mais 1 milhão de euros.

