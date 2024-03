Quem for eliminado entre Flamengo e Fluminense ficará quase 20 dias sem jogar

A partir do próximo sábado (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã, Flamengo e Fluminense medem forças pelas semifinais do Campeonato Carioca. No entanto, estará em disputa muito mais que apenas a sequência na competição. Assim, quem for eliminado no confronto ficará quase 20 dias sem entrar em campo.

Em virtude da Data Fifa, que acontecerá antes mesmo das finais do Campeonato Cariocas, o eliminado só voltará a campo nos jogos da primeira rodada da Libertadores. Eles acontecem entre os dias 2, 3 e 4 de abril.

O sorteio da fase de grupos do torneio continental está marcado para o dia 18 de março. Depois disso, Tricolores e Rubro-Negros irão conhecer seus adversários. Vale lembrar que o Fluminense é o atual campeão da competição.

Por fim, os arquirrivais fizeram as finais das últimas edições do Campeonato Carioca, e o Fluminense levou a melhor com um bicampeonato. Por fim, na busca pelo tri, o time perdeu para o Botafogo e ficou com a quarta colocação, tendo que enfrentar o Flamengo já na semifinal.

Calendário de Flamengo e Fluminense

09/03 – Fluminense x Flamengo (Maracanã);

17/03 – Flamengo x Fluminense (Maracanã);

2, 3 ou 4/04 – Estreia na Conmebol Libertadores.

