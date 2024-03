Inter vence o Genoa, abre 15 pontos na liderança e chega à 12ª vitória seguida

A Inter de Milão chegou a sua 12ª vitória consecutiva no Italiano após bater o Genoa por 2 a 0 nesta segunda-feira (4), pela 27ª rodada da competição. Com os gols de Asllani e Sánchez no estádio Giuseppe Meazza, o time de Simone Inzaghi, com 72 pontos, abriu 15 de vantagem para a Juventus, segunda colocada. Em contrapartida, o Genoa seguiu com 33 pontos na 12ª posição.

Como foi o jogo

A Inter de Milão encontrou certa dificuldade, principalmente no início do primeiro tempo, diferentemente dos jogos anteriores. O Genoa se fechou bem no setor defensivo e soube buscar as jogadas de ataque. Aliás, o primeiro lance de perigo no jogo foi do time visitante aos 25 minutos, com Retegui, que parou em grande defesa do goleiro Sommer. A equipe mandante chegou ao seu gol aos 30′, quando Asllani apareceu como surpresa ao ataque e, após troca de passes, chutou sem chances para o goleiro Josep Martínez.

Três minutos depois Barella foi derrubado por Johan Vásquez e o árbitro assinalou pênalti. O chileno Alexis Sánchez foi para a cobrança e ampliou o placar.

Segundo tempo

O Genoa voltou com gás no segundo tempo e diminuiu o placar aos oito minutos. Após a defesa da Inter afastar cruzamento, Johan Vásquez pegou de primeira e balançou a rede. Aliás, não parou por ai. O time de fora seguiu pressionando e impedindo as ações ofensivas da melhor equipe da competição. Dessa forma, a Inter, acuada em campo e sem conseguir propor o seu jogo, sofrendo com o bom momento dos visitantes em campo, buscou controlar o resultado e, assim, conquistou mais uma vitória.

