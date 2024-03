André desfalca o Fluminense no primeiro jogo da semifinal do Carioca

Após a derrota por 4 a 2 para o Botafogo, o Fluminense terá pela frente o Flamengo nas semifinais do Campeonato Carioca. No entanto, o Tricolor de Laranjeiras terá um desfalque importante para o duelo decisivo. Assim, André, que foi expulso no fim do confronto com o Alvinegro, está de fora da partida do próximo sábado (8), às 16h (de Brasília), no Maracanã.

No duelo com o Glorioso, o camisa 7 errou na saída de bola e ao perder o controle da bola derrubou Kauê na área. Como era o último homem, André foi expulso. Na cobrança, Marlon Freitas marcou mais um, aplicando assim a lei do ex.

O volante estava na lista de poupados pelo técnico Fernando Diniz, porém substituiu o zagueiro Antônio Carlos logo após o intervalo do Clássico Vovô. Contudo, com a expulsão ficará de fora do primeiro jogo diante do Rubro-Negro e o treinador terá uma dor de cabeça para escolher o substituto.

Entre os possíveis substitutos, estão Alexsander, Gabriel Pires, Renato Augusto, Lima e Felipe Andrade. Dessa forma, Diniz tem mais opções para a posição com a chegada dos elencos para a temporada 2024.

