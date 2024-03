Fluminense x Flamengo: primeira semifinal será às 21h no sábado

A Ferj anunciou o horário do primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo. Nesse sentido, o jogo acontece no próximo sábado (9), às 21h (de Brasília), no Maracanã. De um lado, o Rubro-Negro terá a vantagem do empate nos dois jogos, visto que ficou em primeiro na Taça Guanabara, enquanto o Tricolor terminou em quarto.



Ambas as diretorias chegaram a um acordo para que a partida fosse neste horário atípico. Isso aconteceu em virtude das altas temperaturas que têm sido registradas no Rio de Janeiro nos últimos dias. Na última entrevista, Tite já havia confessado a preferência pelo duelo na parte da noite.

Além disso, a Federação ainda não definiu o horário do jogo de volta, que acontece no dia 17 (domingo), no outro final de semana. Na outra chave das semifinais do Estadual, Nova Iguaçu e Vasco medem forças por um lugar na decisão.

Por fim, o Tricolor terá um desfalque importante para o primeiro jogo, visto que André foi expulso diante do Botafogo e cumpre suspensão. O Rubro-Negro, por sua vez, corre contra o tempo para regularizar seu mais novo reforço, Léo Ortiz, já que a presença de Fabrício Bruno, que tem uma fratura no nariz, ainda é incerta.

