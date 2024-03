Roberto Assaf: A estreia do Flamengo na Libertadores Sub-20

Elijah Shola, 21 anos, nigeriano de Ifaki, e egresso do Remo Stars, da terra natal, foi a estrela na vitória de 1 a 0 sobre o Defensor Sporting. O jogo marcou a estréia do Flamengo na Copa Libertadores Sub-20 de 2024, disputada no Uruguai. O Rubro-Negro jogou o suficiente, fez três pontos, mas é o segundo colocado do Grupo C. Afinal, na preliminar o Aucas, do Equador, venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 1.

O Flamengo foi ligeiramente superior no primeiro tempo. Trocou passes com maior facilidade, chegou mais próximo da área uruguaia, e abriu o placar logo aos oito minutos, em cabeçada de Wallace Yan, após cruzamento de Elijah Shola. O Defensor parecia preocupado com a rapidez do time carioca. Dessa forma, preferiu evitar o jogo francamente ofensivo, e evitou que o adversário conseguisse ampliar a vantagem. No intervalo, Mário Jorge trocou Felipe Braian, que tinha cartão amarelo, pelo atacante Victor Silva, deslocando Lucyan para a lateral, que é, na prática, a sua posição.

Shola, o mais eficaz do Flamengo

Mas o Flamengo voltou permitindo que a equipe da casa ganhasse terreno. Assim, exerceu alguma pressão, criando, e desperdiçando, pelo menos duas boas oportunidades, ambas com Rodolfo Sena. O Flamengo tentava, mas tinha dificuldade para prender a bola, e não conseguia, efetivamente, o controle da partida, o que deixava o resultado aberto. Aos 29 minutos, o técnico Andrés Walter Rodriguez mexeu por atacado, e um dos substitutos, Augusto Cambon, perdeu a melhor chance do Defensor, chutando para fora. O Flamengo passou a apostar nos contra-ataques.

Aos 33, Elijah Shola – o mais eficiente do Flamengo – invadiu a área e bateu em cima de Bruno Simone. Curiosamente, o time uruguaio diminuiu o ritmo, e Caio Garcia jogou outra chance fora, aos 40. Como ninguém fazia gol, restava aos cariocas segurar o placar. Nos acréscimos, Xavier Biscayzacu concluiu fraquinho nas mãos de Lucas Furtado. E o Flamengo, sem convencer muito, saiu vitorioso.

