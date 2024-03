Fabrício Bruno, do Flamengo, não treina em virtude de fratura no nariz

O Flamengo voltou aos treinamentos na tarde desta segunda-feira (4) no Ninho do Urubu, após a folga do último domingo (3). No entanto, Fabrício Bruno não participou da atividade em virtude de uma fratura no nariz. Além disso, Gabriel e Wesley, que ficaram de fora do confronto com o Madureira, iniciaram o processo de recuperação. A informação é do portal ‘ge’.

A dupla chegou a ir à campo, entretanto treinou separado do grupo e não trabalhou com a bola. Até o confronto com o Fluminense, no sábado (9), às 21h (de Brasília), a comissão técnica terá mais quatro sessões de treino para ver quem terá condições de estar em campo, no Maracanã.

Diante do Tricolor Suburbano, Fabrício Bruno fraturou o nariz e deu continuidade ao tratamento de casa nesta segunda-feira (4). Na terça (5), o zagueiro retornará ao Ninho do Urubu e sua presença no clássico ainda será debatida.

Por outro lado, Léo Ortiz, novo reforço rubro-negro desembarcará no rio de Janeiro nesta terça-feira (5). O Flamengo corre contra o tempo para regularizar o zagueiro, ex-Red Bull Bragantino. O intuito é que ele tenha condições de estar pelo menos no banco contra o Fluminense. Para isso, o clube precisa finalizar a inscrição até quinta-feira (7).

