Já eliminado, Corinthians deve fazer dois amistosos após Paulista

Já sem chances matemáticas de classificação no Paulistão, o Corinthians deverá fazer dois amistosos neste mês de março. O planejamento faz parte de uma espécie de intertemporada, já que a equipe ficará um mês sem compromissos oficiais entre o fim da primeira fase do Estadual e o começo do Brasileirão. A informação foi dada primeiramente pelo portal ‘ge’.

A comissão técnica liderada por António Oliveira já estuda a possibilidade de jogar contra dois clubes de forma amistosa. Entretanto, ainda não é certo se serão adversários nacionais ou internacionais, ou mesmo se os confrontos acontecem ou não em solo brasileiro.

O certo é que os testes servirão não só como laboratório para a Série A do Brasileiro, mas também para manter o ritmo de jogo dos atletas. Mesmo com a vitória sobre o Santo André, no último sábado (2), a equipe não tem mais chances matemáticas de jogar as quartas de final do Paulistão. Já na Copa do Brasil, ainda que vença o São Bernardo, no dia 14, só entrará novamente em campo após a estreia no Brasileiro.

Além disso, a parada forçada por 30 dias poderá ser a chance para reabilitar alguns jogadores. Entre eles, o lateral-esquerdo Matheus Bidu, inicialmente fora dos planos, e o volante Paulinho, que ainda se recupera de uma grave lesão, sofrida em julho de 2023. O Timão enfrenta o Água Santa, no domingo, em sua despedida do Paulista.

