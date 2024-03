Nacional x Palestino: onde assistir, escalações e arbitragem

Nacional e Palestino se enfrentam na noite desta terça-feira (5), às 21h30, no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção (PAR), pelo jogo de ida da terceira fase da Libertadores. Quem passar desse embate, que tem jogo de volta no próximo dia 12, estará com vaga garantida na fase de grupos da competição.

Onde assistir

O streaming Paramount+ transmite a partida ao vivo.

Como chega o Nacional

Apesar da classificação para a terceira fase da Libertadores, o desempenho do Nacional no Campeonato Paraguaio é sofrível. Em resumo, ocupa a 10ª posição na tabela de uma competição que tem 12 participantes. Em sete jogos disputados, somou apenas cinco pontos. Ademais, tem a defesa mais vazada do certame, sofrendo 14 gols.

No seu último confronto pela Libertadores, entretanto, o clube superou o Atlético Nacional, em Medellín (COL), por 3 a 0.

Como chega o Palestino

Em seu jogo mais recente, o Palestino foi derrotado pela Universidade Católica por 2 a 0, em uma partida válida pela terceira rodada do Campeonato Chileno. Apesar de a fase na Libertadores ser boa, tendo eliminado a Portuguesa (VEN) por 4 a 2 no placar agregado, as coisas não vão bem em sua competição doméstica.

Em seus únicos dois jogos na competição, só para exemplificar, contabiliza uma vitória e uma derrota. Sendo assim, soma três pontos e ocupa apenas a nona posição entre 16 participantes.

NACIONAL X PALESTINO

Terceira fase da Libertadores – Ida

Data e Horário: 5/3/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, Paraguai

NACIONAL: Antony Silva; Brian Blasi, Leonardo Rivas, Sergio Ojeda e Claudio Núñez; Juan Alfaro, Edgardo Orzusa e Gaona Lugo; Gustavo Caballero, Diego Duarte e Rodrigo Arévalo. Técnico: Juan Pumpido.

PALESTINO: César Rigamonti; Benjamín Rojas, Cristián Suárez, Iván Román e Brayan Véjar; Nicolás Linares, Ariel Martínez e Joe Abrigo; Misael Dávila, Pablo Palacio e Junior Marabel. Técnico: Pablo Sánchez.

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Tulio Moreno (VEN) e Antoni García (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

