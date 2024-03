Maicon aceita oferta do Vitória e deve deixar o Vasco

A passagem de Maicon pelo Vasco pode chegar ao fim nos próximos dias. O Jogada 10 apurou, na noite desta segunda-feira (4), que o estafe do zagueiro viu com bons olhos uma proposta do Vitória. Sendo assim, falta ainda acertar a saída com a diretoria cruzmaltina para que a ida para Salvador se concretize.

O clube baiano, que volta à Série A neste ano, propôs um contrato de dois anos ao jogador. Ante a perspectiva maior de jogar por mais minutos, a tendência é que Maicon aceite a mudança para o Nordeste.

Maicon viveu bom momento em 2023

O zagueiro chegou ao clube no meio do ano passado. Antes disso, brilhou no Santos no ano de 2022. Após a boa fase, caiu fisicamente no Peixe e acabou deixando o clube. Quando chegou ao Vasco, ainda sofria com a parte física e, a princípio, jogou pouco sob o comando de Ramón Díaz.

Entretanto, se recuperou e alcançou a titularidade. No início da atual temporada, todavia, perdeu espaço. Isso porque Léo iniciou o ano melhor e, também, pelas chegadas dos reforços Rojas e João Victor, que aumentaram consideravelmente a briga por uma vaga na posição de zagueiro.

