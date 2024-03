Santos deve poupar dupla para evitar suspensão no mata-mata

O Santos deverá poupar o zagueiro Aderlan e o volante Diego Pituca para o jogo do próximo fim de semana, contra a Inter de Limeira. O duelo, válido pela última rodada do Paulistão, vale pouco para o Peixe, já classificado para as quartas de final da competição. Mas a estratégia servirá para evitar uma punição aos dois atletas.

Aderlan e Pituca têm dois cartões amarelos cada um e, caso voltassem a ver a punição no próximo jogo, desfalcariam o Santos no primeiro jogo do mata-mata. Dessa forma, o técnico Fábio Carille deverá poupá-los do confronto, já que os cartões zeram para a etapa eliminatória do Paulistão.

Assim, a tendência é que Hayner comece jogando na lateral direita, enquanto Rincón e Nonato brigam pela posição no meio-campo. Por outro lado, os atacantes Otero e Willian Bigode voltam justamente de suspensão e ficam à disposição de Carille. O confronto do Peixe nas quartas de final, em duelo único, será contra a Portuguesa.

Santos x Inter de Limeira, no próximo domingo, é às 16h, na Vila Belmiro.

