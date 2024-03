Conmebol multa Botafogo por expulsão de Tiago Nunes

A Conmebol emitiu uma notificação ao Botafogo informando sobre uma multa de R$ 7,5 mil devido à expulsão do ex-técnico, Tiago Nunes. Ele recebeu o cartão vermelho durante o primeiro jogo da segunda fase da Libertadores após realizar um gesto provocativo de “chororô” para o técnico adversário. O jogo terminou em empate por 1 a 1, e Nunes foi demitido no dia seguinte.

A sanção aconteceu com base no artigo 14.6 do Código Disciplinar da Conmebol, que prevê uma suspensão automática de um jogo e uma multa financeira por conduta inadequada. O débito do valor acontece diretamente na receita que o clube receberá pelos direitos de transmissão.

Técnico do Botafogo provocou boliviano

A expulsão de Nunes ocorreu em 21 de fevereiro, no Estádio Félix Capriles, após ele realizar o gesto do “chororô”, provocando uma confusão com o técnico da equipe boliviana, Mauricio Soria.

Durante uma discussão sobre um lance lateral, Nunes fez o gesto provocativo, iniciando um acalorado bate-boca entre os dois técnicos. A situação, afinal, só acalmou após ambos receberem cartões vermelhos.

Após uma série de resultados negativos, incluindo a improvável classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, e o empate sofrido nos minutos finais do jogo de ida da Libertadores, a demissão de Nunes, por fim, foi inevitável.

Desde então, o treinador interino Fábio Matias comanda o clube, até o momento com três vitórias consecutivas.

