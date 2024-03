Palmeiras renova contrato com o zagueiro Luan

O Palmeiras acertou mais uma renovação de contrato de um jogador importante do elenco. Nesta terça-feira (05), o Verdão estendeu o vínculo do zagueiro Luan até o final de 2025. A oficialização do novo contrato já saiu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Nesta segunda-feira (04), o Palmeiras havia acertado também a renovação com Richard Ríos. Este movimento é de estender o vínculo de jogadores que têm o contrato se encerrando no final desta temporada. Assim, o Alviverde evita preocupações na próxima janela de transferência e uma saída precoce de atletas importantes do plantel.

Luan chegou ao Palmeiras em 2017 e foi campeão de todos os campeonatos que disputou pelo clube na América do Sul, sendo titular no Brasileirão de 2018, na Copa do Brasil de 2020 e titular absoluto em todas as conquistas de 2020 e 2021, firmando-se como um dos capitães do elenco. Ficou fora dos gramados durante boa parte de 2022 por conta de uma lesão, dando espaço a Murilo.

Em 2023, o zagueiro reassumiu a condição na escalação inicial após Murilo passar por uma cirurgia no ombro e teve boas atuações apesar de sempre conviver com a desconfiança de parte da torcida. Reserva desde o meio da última temporada, o jogador tem o respaldo da comissão técnica.

Aliás, na atual temporada, ele vem atuando na equipe principal quando Abel decide por uma escalação com três zagueiros. Nos últimos jogos, assumiu a titularidade por conta de uma lesão de Gustavo Gómez. Afinal, apesar de ser contestado pela torcida de vez em quando, nunca perdeu seu prestígio com Abel.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.