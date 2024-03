Corinthians estuda dar nova oportunidade para Matheus Bidu

Fora dos planos do Corinthians no início da temporada, o lateral-esquerdo Matheus Bidu pode ganhar uma sobrevida dentro do clube. O jogador de 24 anos ainda não entrou em campo em 2024 e sequer foi inscrito para as disputas do Paulistão e da Copa do Brasil. Contudo, a chegada de António Oliveira e a falta de opções no setor podem fazer o atleta ganhar mais uma chance no Timão.

Com Mano Menezes, Bidu havia sido avisado que não seria aproveitado no projeto de reformulação do elenco. Entretanto, ele seguiu treinando normalmente no CT Joaquim Grava, enquanto esperava uma oferta para deixar o clube. Neste meio tempo, o Corinthians foi ao mercado e trouxe Hugo, que estava no Goiás, e o equatoriano Diego Palacios.

Com a chegada dos reforços, Matheus Bidu perdeu ainda mais espaço e passou a apenas treinar com o restante do elenco, sem estar inscrito no Paulistão. Ele até acabou sendo testado como atacante na pré-temporada, buscando se reinventar e permanecer no Alvinegro. Tanto que a lesão de Diego Palacios, logo no começo do Estadual, não fez com que o lateral ganhasse uma chance. Pelo contrário, o Corinthians foi ao mercado atrás de uma nova peça.

Chegada de António Oliveira muda chances de Bidu no Corinthians

Com a demissão de Mano Menezes e a chegada de António Oliveira, Matheus Bidu agora vem sendo observado melhor pela nova comissão técnica. O perfil do jogador e a dedicação no dia a dia dos treinos chamaram a atenção, inclusive da diretoria. Agora, o clube avalia uma nova oportunidade.

O treinador gostaria de mais um jogador para o setor, já que neste momento conta apenas com Hugo. Assim, Matheus Bidu pode ganhar esta sobrevida. Aliás, vale ressaltar que Vitória, Goiás e Juventude tentaram a contratação do jogador por empréstimo, mas as conversas não evoluíram.

