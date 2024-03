Rochet e Valência participam de treino do Inter

O Inter retornou aos trabalhos nesta segunda-feira (04/03) e treinou visando os próximos confrontos da temporada. O treinamento contou com novidades especiais. Afinal, Rochet e Valência participaram normalmente da atividade. A informação é do “ge”.

Retornos do Inter

Rochet vem se recuperando de um desconforto no tórax e ainda não entrou em campo em 2024. O goleiro vinha treinando separado dos companheiros e evitava fazer queda nos treinamentos. No entanto, participou normalmente da atividade desta segunda-feira (04/03).

Valência estava com dores em um dos tornozelos e vinha treinando separado nos últimos dias. No entanto, participou normalmente do treinamento e deve ficar disponível para os próximos compromissos da temporada. O equatoriano é uma das principais esperanças para torcida colorada em 2024.

Apesar dos retornos de Rochet e Valência, Hugo Mallo, Matheus Dias e Lucas Alario seguem fazendo trabalhos separados. Afinal, os três estão com problemas musculares e ainda não podem realizar atividades com elenco.

O Internacional entra em campo neste fim de semana, diante do São Luiz, no Beira-Rio, pelas quartas de final do Campeonato Gaúcho. Os times se enfrentam em jogo único. O confronto ainda não tem data e horário definidos.

