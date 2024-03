Em recuperação de seu status, James mira sequência no São Paulo

Quem ama perdoa? Pelo menos é esse o mantra que o torcedor do São Paulo vem utilizando com James Rodríguez. O meia foi reintegrado ao elenco após uma polêmica, na qual pediu para rescindir seu contrato com o clube. E bastaram dois tempos de 25 minutos cada para o colombiano recuperar o prestígio perdido com parte da torcida.

Num período de recuperação do seu status dentro do clube e, principalmente, com a comissão técnica, o meia agora espera ganhar mais minutos nos próximos jogos. Depois do jogo contra o Palmeiras, quando ele criou boas jogadas ofensivas, o técnico Thiago Carpini disse que ainda não consegue garantir uma maior minutagem para James. De acordo com o treinador, esta semana livre será crucial para saber como está definitivamente o físico do colombiano.

“Difícil falar quanto ele suporta. Se eu pudesse ter o James por 90 minutos, claro que queria. Vejo o que o torcedor vê. Queremos o James mais em campo, mas precisamos respeitar o processo do atleta, todo o feedback que é passado em relação às cargas de treinos”, disse Carpini, que seguiu:

“Vai ser importante a semana aberta. Se ele fizer toda a sequência do que for proposto, talvez melhore mais. Vai chegar um ponto em que só vai melhorar jogando, mas evolui gradativamente e depende do atleta. Não precisamos perder tempo falando do que é o James tecnicamente”.

James mira seleção, mas pode desfalcar o São Paulo

Camisa 10 da seleção da Colômbia, James tem como uma das prioridades da temporada chegar bem para a disputa da Copa América, em junho. Aliás, segundo a imprensa colombiana, o jogador tinha risco de ficar fora das próximas convocações por não estar jogando regularmente. Contudo, o retorno ao Tricolor fez com que o atleta voltasse ao radar da seleção.

Entretanto, James pode desfalcar o São Paulo em um momento importante da temporada. Afinal, o segundo jogo da Data Fifa acontecerá um dia antes da fase semifinal do Campeonato Paulista. A FPF prevê a partida desta fase, que acontece em jogo único, para 27 de março, uma quarta-feira. Pelo desgaste do deslocamento, a tendência é que James não esteja disponível caso o Tricolor avance.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.