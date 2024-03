Com Tite, Flamengo tem bom aproveitamento em clássicos

Desde que Tite chegou ao Flamengo, os números em clássicos têm sido muito positivos. Afinal, os jogadores rubro-negros já disputaram cinco jogos contra os rivais cariocas e conquistaram três vitórias neste período. O sistema defensivo do técnico também tem funcionado nos confrontos.





Aproveitamento do Flamengo em clássicos com Tite

No Flamengo, Tite disputou um jogo diante do Vasco e duas partidas contra Fluminense e Botafogo. Durante estes cinco confrontos, os defensores rubro-negros só sofreram um gol. O técnico está no clube há pouco tempo, mas já conseguiu vencer os três rivais cariocas.

O único gol sofrido aconteceu no clássico diante do Fluminense, no dia 11 de novembro de 2023. O Flamengo abriu com Arrascaeta no primeiro tempo, mas acabou sofrendo um gol de Yony González na segunda etapa. O jogo era válido pelo Brasileirão e terminou empatado em 1 a 1.

Retrospecto de Tite em clássicos

Fla 1 x 0 Vas (2023)

Fla 1 x 1 Flu (2023)

Vas 0 x 0 Fla (2024)

Fla 1 x 0 Bot (2024)

Fla 2 x 0 Flu (2024)

O Flamengo foi campeão de forma invicta da Taça Guanabara e agora mede forças com Fluminense nas semifinais do Campeonato Carioca. Aliás, os jogos acontecem nos dias 9 e 17 de março, no Maracanã. Em caso de empate nos dois confrontos, os jogadores rubro-negros avançam para final do Estadual.

