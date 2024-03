São Paulo decide não alugar mais o MorumBis

O São Paulo decidiu não alugar mais o MorumBis para outros clubes por tempo indeterminado. Nos últimos anos, o Tricolor emprestou seu estádio para que seus rivais atuassem no local, quando não podia jogar em seus domínios. Contudo, a diretoria decidiu revogar esta decisão e não vai mais ceder o Cícero Pompeu de Toledo.

Em 2023, o MorumBis foi utilizado pelo Palmeiras em duas oportunidades. Em um duelo contra o San Lorenzo, pela Libertadores, e no clássico contra o Santos, pelo Paulistão. Já na atual temporada, o Peixe utilizou a casa do São Paulo, em embate contra o São Bernardo, pelo Estadual.

O São Paulo também atuou na casa dos seus rivais no ano passado. O Tricolor enfrentou o Água Santa, pelas quartas de final do Paulistão, no Allianz Parque. Além disso, teve um embate contra o RB Bragantino na Vila Belmiro, em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.

Recentemente, o Corinthians estava tentando convencer o São Bernardo em mandar o duelo pela segunda fase da Copa do Brasil no MorumBis. O clube do ABC paulista prioriza mandar o jogo em seu estádio, o Primeiro de Maio, mas o Timão estaria disposto a ceder 100% da renda para o Bernô aceitar trocar o local. Contudo, com a nova norma do São Paulo, isso não deve mais acontecer.

Muito da decisão se passa pelo rompimento da relação com o Palmeiras. No ano passado, as duas diretorias tentaram firmar uma parceria, para promover a paz nos estádios e também na rivalidade. Contudo, após o último Choque-Rei, as equipes encerraram essa amizade, fazendo com que o Tricolor recusasse emprestar o MorumBis novamente.

