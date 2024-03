Santos propõe parcelamento para pagar dívida de Cueva e evitar transfer ban

O Santos enviou uma proposta para o Krasnodar, da Rússia, para parcelar o pagamento da dívida de R$ 20 milhões pela contratação de Christian Cueva, em 2020. Assim, o Peixe aguarda uma resposta do clube russo para evitar um novo transfer ban. O Alvinegro já foi notificado pela Fifa sobre a urgência no pagamento e agora corre contra o tempo.

“Nós fizemos duas propostas. A primeira foi recusada. A segunda está sendo analisada. Estão acontecendo entendimentos para que seja resolvida a questão do transfer ban. A primeira proposta envolvia jogador”, disse Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

As cifras acerca da dívida na negociação pelo jogador peruano é cinco vezes maior do que o Santos quitou no caso Bustos (R$ 4 milhões). Aliás, vale destacar que, para conseguir resolver essa pendência, a diretoria santista precisou fazer uma “engenharia financeira”, em virtude do momento delicado do clube. Com ela, foi possível oficializar a contratação do goleiro Gabriel Brazão. Ou seja, desta vez, o problema é ainda maior.

Para quitar a dívida, a diretoria do Peixe torce para que a relação ruim com as gestões passadas não afete as negociações. Além de não pagar pela contratação em 2020, com José Carlos Peres como gestor, o Peixe também não conseguiu chegar a um acordo com Andres Rueda.

“Há um problema em relação à inadimplência. Um desgaste entre os clubes. Agora, trabalhamos com uma possibilidade de parcelamento. Eles estão estudando. Aguardamos que seja uma resposta positiva. A bola está com eles”, finalizou o mandatário.

Santos pode sofrer o segundo transfer ban

Assim, caso não pague, o Santos pode sofrer o segundo transfer ban no ano. O primeiro aconteceu após uma falta de acordo com o ex-treinador do clube Fabián Bustos. Contudo, o Peixe quitou a dívida de R$ 4 milhões com o técnico à vista e conseguiu se livrar da punição.

