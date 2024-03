Concorrentes entregam propostas técnicas por Licitação do Maracanã

A disputa pela licitação do Maracanã teve um novo capítulo, na manhã desta terça-feira (5). Os três concorrentes ao pleito entregaram os envelopes com as propostas técnicas no auditório da Casa Civil, na sede do governo estadual, no Palácio Guanabara. A informação é do portal 'GE'.

Além da parceria entre Flamengo e Fluminense, estão na disputa o Consórcio Maracanã Para Todos, que integra o Vasco e a WTorre, e o RNGD, da Arena 360, administradora do Mané Garrincha, de Brasília.

Dessa forma, a Comissão Especial de Licitação vai analisar a documentação técnica e terá uma nova abertura de prazos para possíveis impugnações. Antes disso, em uma cerimônia protocolar, cada grupo abriu os envelopes e os vistoriou para entregá-los à comissão. Esta é a segunda fase de três previstas desse processo.

Entenda as etapas do processo

A primeira delas aconteceu no dia 7 de dezembro, quando cada concorrente entregou as propostas iniciais. Dias depois, a Comissão de Licitação habilitou cada um deles e estipulou um prazo para impugnações. Na primeira semana de fevereiro, o Governo divulgou o resultado da análise de impugnações e defesa em total de seis recursos de concorrentes.

Atualmente, o Governo pretende analisar os envelopes com as propostas técnicas de cada classificado e estipulará a abertura de prazos para recursos. Por fim, na próxima fase, terá a abertura dos envelopes de propostas financeiras e uma nova análise para chegar à publicação do resultado final.

