Marcelo, do Fluminense, prestigia filho em treino do Sub-9 em Xerém

O treino da equipe sub-9 do Fluminense na última segunda-feira (4) contou com uma presença ilustre. Trata-se de Marcelo, que passou a tarde no Centro de Treinamento Vale das Laranjeiras, em Xerém, para testemunhar os primeiros passos do filho caçula. Assim, Liam tem se dividido entre a quadra e o campo e espera seguir o caminho do pai, que é ídolo tricolor.

“Fico sempre muito feliz quando venho a Xerém e estou ainda mais vendo meu filho começando a trilhar os caminhos que trilhei lá atrás. Fico feliz de ele estar seguindo meus passos nessa caminhada. Ele está bem, feliz, gosta de jogar futebol. É o mais importante. Não tem lugar melhor que o Fluminense para tentar realizar um sonho”, disse o jogador ao site oficial do clube carioca.

Durante a visita, o lateral-esquerdo elogiou o o cuidado dos profissionais com o ensinamento às crianças. Nesse sentido, ele percorreu o local e acompanhou de perto o corpo técnico do Fluminense em ação. Diante disso, atestou a qualidade daqueles que colaboram com o desenvolvimento dos jovens talentos do clube.

“O Fluminense conta com profissionais experientes e capacitados para ensinar. Eles são maravilhosos, têm um amor muito grande pelas crianças. Fico, primeiramente, agradecido pela oportunidade de aprender tantas coisas aqui em Xerém e, agora, mostrar ao meu filho o quão difícil é ser jogador de futebol. Sou grato por ter tido uma base tão boa aqui no clube. Liam está em boas mãos”, afirmou.

